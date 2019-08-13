Карлсен признан величайшим шахматистом в истории по версии болельщиков

Болельщики признали норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена лучшим шахматистом в истории. Голосование прошло на официальной странице Международной шахматной федерации (FIDE) в «Твиттере».



Карлсен набрал 36% общего числа голосов (за него проголосовали 182 человека). На втором месте оказался советский и российский шахматист Гарри Каспаров (28% голосов, 143 человека), на третьем — американец Бобби Фишер (25%, 128 человек).

11% болельщиков предпочли вариант «другой шахматист» (58 человек). Из гроссмейстеров, не включённых в голосование, чаще всего упоминался индиец Вишванатан Ананд. Опрос длился в течение недели. В нём приняли участие более 500 человек.

Ранее россиянин Сергей Карякин белыми фигурами обыграл обладателя мировой шахматной короны Карлсена на турнире Grand Chess Tour в США.