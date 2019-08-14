Трефилов: говорили, что я в реанимации пистолет просил — застрелиться

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал об операции на сердце, которую он перенёс в феврале 2019 года.



«Прооперировали меня 19 февраля, а очухался я 23-го. День запомнил, потому что девушки в больнице мужиков хирургов поздравляли. Операция, которую мне сделали, называется «Бенталла». Клапан новый сделали, аорту, которая должна была лопнуть, заменили такой дугой тряпочной, часть нервных окончаний к чёртовой матери при этом удаляется… Помните, песня была — «Только шёлковое сердце не пылает и не болит». Вот я теперь такой. Дочь спросила как-то, когда я уже дома был: что за звук от меня идёт? Часы клацают? А это клапан новый. Чмок-чмок, чмок-чмок. Некоторые люди с ума сходят от этого звука, как от китайской пытки. А я вот после операции почему-то жить захотел. Хотя девки медсестры говорили, что я в реанимации пистолет просил — застрелиться.

Ну ты вылазишь из ниоткуда, только вроде в себя приходить начинаешь, хоп — и опять ушёл. Температура 40, кислородную маску постоянно надевают, и ты сам должен раскачивать собственные лёгкие: высасываешь этот кислород. Сейчас я начал на тренировках на девчонок покрикивать — и понимаю: отвык.

Каким-то образом в организм уже после операции попала инфекция, образовались свищи — дыра 12 см в длину, четыре в ширину и глубина до четвёртого или пятого позвонка, если снизу считать. Я почему и лежал ещё два месяца после операции в гнойном отделении. Меня там долго чистили, потом сшили, потом всё разошлось… До сих пор на перевязки приезжать приходится. В мае был на игре, так от начала до конца весь матч на ногах простоял — садиться нельзя было. Вот такая хохма. С другой стороны, сколько бы я прожил без операции? Никому не известно», — приводит слова Трефилова РИА «Новости».

Трефилов возглавлял женскую сборную России с 1999 по 2012 год, а также с 2013 по 2019-й. Привёл национальную команду к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также сборная России под его руководством стала четырёхкратным чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009), по два раза завоёвывала серебряные (2006, 2018) и бронзовые (2000, 2008) медали чемпионатов Европы. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине российские гандболистки стали обладателями серебряных наград.