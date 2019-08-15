Тяжелоатлетка Самуйлова получила восьмилетнюю дисквалификацию за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало российскую тяжелоатлетку Александру Самуйлову на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом информирует пресс-служба Федерации тяжёлой атлетики России.

Отстранение 19-летней спортсменки отсчитывается с 26 февраля 2019 года. В апреле 2017 года она стала мастером спорта России.

Кроме того на четыре года дисквалифицирован 68-летний тренер тяжелоатлетки Виктор Самуйлов. Срок отстранения идёт с 21 марта 2019 года.

Ранее стало известно, что чемпионка Европы 2017 года по тяжёлой атлетике россиянка Диана Мстиева получила восьмилетнюю дисквалификацию за то, что повторно нарушила антидопинговые правила.

Дисквалификация 24-летней спортсменки отсчитывается с 14 мая 2019 года.

Мстиева уже отбывала двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил с 18 апреля 2014 года по 17 апреля 2016 года.