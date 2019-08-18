Иванюк: — о серебре в Бирмингеме: это первые мои соревнования после отпуска
Российский прыгун в высоту Илья Иванюк прокомментировал своё выступление на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме (Великобритания). Лидер мирового сезона Иванюк занял второе место со скромным результатом 2,23 м, победу одержал австралиец Брендон Старк (2,30).
«Соревнования были очень трудными, немногие люди могут прыгать в таких условиях, разве что Брендон Старк. Это были первые мои соревнования после отпуска, было сложно из-за формы, в которой я нахожксь. Надеюсь, что к следующим стартам я буду в лучшей форме», — приводит слова Иванюка пресс-служба «Бриллиантовой лиги».
Лучший результат сезона в мире (2,33 м) принадлежит двум россиянам – Иванюку и Михаилу Акименко, который пока не допущен IAAF к участию в международных турнирах.
Иванюк стал вторым в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме
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