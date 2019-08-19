Пахноцкая: человека за ЭПО отстранили, а его зовут на ТВ. Может, придём в себя?

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала о проблемах с антидопинговой культурой в России.

«Казалось бы, чего проще: антидопинговых правил всего 10. А у людей до сих пор в сознании, что допинг — это когда ты съел какое-то колесо, и быстрее побежал. Но это не так — там ещё 9 правил. Кроме положительной субстанции, тот же запрещённый метод, работа с дисквалифицированным тренером, манипуляции с ADAMS — и далее по списку. Самое смешное, что люди — годами в спорте, должны знать все это наизусть, но — нет. Первое время я постоянно думала: что вообще происходит? Во всем искала подвох. У меня в целом немного конспирологическое мышление. Муж всё время успокаивал: «Не ищи других объяснений тому, что можно объяснить банальной человеческой глупостью».



Отчасти я с ним согласна. Людей, которые реально ничего не знают и даже не стремятся узнать, много. Некоторые же до сих пор на мельдонии попадаются. Но и тех, кто всё знает и сознательно идет на нарушения, тоже полно. Я не понимаю мотивацию этих людей, потому что это как купить фальшивую сумку или часы. Ведь он же знает, что нечестно эту медальку выиграл. В чём тогда смысл? В норме такая награда не может принести никакого удовольствия.

У нас спортсмены в принципе очень инфантильные. Привыкли, что за них всё решают. При этом профессиональный спорт — это самый быстрый социальный лифт, который иногда даже не предполагает наличие высшего образования", — цитирует Пахноцкую Sport24.

Маргарита также отреагировала на случаи, когда спортсменов, отстранённых за нарушение антидопинговых правил, приглашают в качестве экспертов на телевидение и назначают на ответственные посты.



«Человек дисквалифицирован за употребление запрещённых веществ, а его приглашают в качестве эксперта на телевидение. Это меня просто обескураживает. Стоит человек, что-то очень серьёзно говорит, а я захожу в интернет и вижу, что в таком-то году он был дисквалифицирован за ЭПО и сейчас тоже отбывает очередное наказание. Так и хочется крикнуть: «Может, уже придём в себя?!» Не надо искать никаких врагов, потому что главный враг почти всегда отражается в зеркале. Люди занимают места, получают должности. Говорят: «Мы патриоты, мы гордимся своей страной». А мне всё время хочется спросить: «Как же ты ей гордишься, если ты её позоришь?» — сказала Пахноцкая.