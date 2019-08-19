Пахноцкая: в Мордовии готовы душу дьяволу продать, но Чёгина не сдадут никогда

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая подтвердила информацию о том, что Чувашия и Мордовия являются самым проблемными регионами в плане борьбы с допингом.



«Да, страна чудес в чистом виде. Особенно Мордовия. Я была в Саранске. Там все очень привержены Чёгину. В каком-то смысле даже зомбированы. Готовы душу дьяволу продать, но не сдадут его никогда. Помню, на встрече сидели совсем молодые ребята, некоторым ещё и 20 не было, у них стеклянные глаза, и они, как мантру повторяют: «У нас нет допинга. Наш допинг — это мордовская картошка». Это страшно. На самом деле страшно», — цитирует Пахноцкую Sport24.

Маргарита также рассказала о ситуации с получением российскими легкоатлетами нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях.



«Мне искренне жаль честных спортсменов, которые теперь должны дважды доказывать, что они не верблюды. Чтобы получить нейтральный статус, а вместе с ним право на участие в международных соревнованиях, нужно иметь безупречную репутацию на всех уровнях. Единственное, что очень раздражает, когда некоторые представители начинают изображать жертву, кричат на каждом углу, что им отказали без всяких на то причин. Причины есть всегда. Если даже человек не был уличён непосредственно в употреблении, значит, нашлись какие-то косвенные признаки.



У нас есть Маша Ласицкене — вот у неё почему-то ни с системой ADAMS нет проблем, хотя летает много и на разные континенты, ни с какими-то другими показателями. И к человеку нет вопросов. Живёт она в нашей стране, тренируется — тоже и образование здесь получала, но справляется несмотря ни на что. Правда, таких, как Ласицкене, к сожалению, мало — процентов десять, а других — много», — сказала Пахноцкая.

В 2016 году тренер по спортивной ходьбе Виктор Чёгин был пожизненно дисквалифицирован РУСАДА за неоднократные допинговые нарушения воспитанников.