Слепой чемпион Паралимпиад отверг обвинения в сексуальных домогательствах

Девятикратный чемпион летних Паралимпийских игр по плаванию британец Крис Холмс оказался в центре скандала. Массажистка одного из пятизвёздочных лондонских отелей обвинила его в сексуальных домогательствах, сообщает Inside the Games. Инцидент произошёл 7 марта. Девушка утверждает, что Крис схватил её сзади.
47-летний Холмс, по окончании карьеры ставший политиком, все обвинения отверг. На первом заседании суда слепого британца сопровождал его адвокат Алекс дос Сантос. Крис лишь назвал своё имя, дату рождения и национальность. В следующий раз он должен будет явиться в суд 30 сентября. Дата слушания дела пока не названа.
Холмс завоевал 6 золотых медалей на Паралимпиаде 1992 года в Барселоне, и 3 на Играх в Атланте в 1996-м. В ходе карьеры он установил 35 мировых рекордов.
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