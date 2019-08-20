Слепой чемпион Паралимпиад отверг обвинения в сексуальных домогательствах

Девятикратный чемпион летних Паралимпийских игр по плаванию британец Крис Холмс оказался в центре скандала. Массажистка одного из пятизвёздочных лондонских отелей обвинила его в сексуальных домогательствах, сообщает Inside the Games. Инцидент произошёл 7 марта. Девушка утверждает, что Крис схватил её сзади.



47-летний Холмс, по окончании карьеры ставший политиком, все обвинения отверг. На первом заседании суда слепого британца сопровождал его адвокат Алекс дос Сантос. Крис лишь назвал своё имя, дату рождения и национальность. В следующий раз он должен будет явиться в суд 30 сентября. Дата слушания дела пока не названа.

Холмс завоевал 6 золотых медалей на Паралимпиаде 1992 года в Барселоне, и 3 на Играх в Атланте в 1996-м. В ходе карьеры он установил 35 мировых рекордов.

