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Следственный комитет начал проверку по факту гибели 25-летней легкоатлетки

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 25-летней легкоатлетки
Другие / Лёгкая атлетика 0

Следственное управление СК России по Тамбовской области начало доследственную проверку по факту гибели во время пробежки 25-летней российской легкоатлетки, сообщает официальный сайт ведомства. Ранее стало известно, что погибшей является многократная чемпионка Тамбовской области, призёр Центрального федерального округа по лёгкой атлетике Маргарита Плавунова.

«19 августа 2019 года в обеденное время в одном из сёл Моршанского района местные жители на улице обнаружили тело 25-летней девушки. Прибывшие медицинские работники констатировали её смерть.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства гибели и точную причину смерти девушки. Следов криминального характера на теле погибшей не обнаружено», — говорится в сообщении.

В Тамбовской области во время тренировки умерла 25-летняя легкоатлетка
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