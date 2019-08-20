Следственный комитет начал проверку по факту гибели 25-летней легкоатлетки

Следственное управление СК России по Тамбовской области начало доследственную проверку по факту гибели во время пробежки 25-летней российской легкоатлетки, сообщает официальный сайт ведомства. Ранее стало известно, что погибшей является многократная чемпионка Тамбовской области, призёр Центрального федерального округа по лёгкой атлетике Маргарита Плавунова.

«19 августа 2019 года в обеденное время в одном из сёл Моршанского района местные жители на улице обнаружили тело 25-летней девушки. Прибывшие медицинские работники констатировали её смерть.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства гибели и точную причину смерти девушки. Следов криминального характера на теле погибшей не обнаружено», — говорится в сообщении.