Следственный комитет начал проверку по факту гибели 25-летней легкоатлетки
Следственное управление СК России по Тамбовской области начало доследственную проверку по факту гибели во время пробежки 25-летней российской легкоатлетки, сообщает официальный сайт ведомства. Ранее стало известно, что погибшей является многократная чемпионка Тамбовской области, призёр Центрального федерального округа по лёгкой атлетике Маргарита Плавунова.
«19 августа 2019 года в обеденное время в одном из сёл Моршанского района местные жители на улице обнаружили тело 25-летней девушки. Прибывшие медицинские работники констатировали её смерть.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства гибели и точную причину смерти девушки. Следов криминального характера на теле погибшей не обнаружено», — говорится в сообщении.
В Тамбовской области во время тренировки умерла 25-летняя легкоатлетка
- 20 августа 2019
-
14:40
-
14:06
-
13:36
-
13:17
-
12:52
-
12:45
-
11:47
-
10:42
-
10:17
-
09:19
-
09:12
-
00:14
- 19 августа 2019
-
23:21
-
23:16
-
22:51
-
22:09
-
21:08
-
20:45
-
20:25
-
19:06
-
18:40
-
18:22
-
17:57
-
17:36
-
16:15
-
15:21
-
14:33
-
13:50
-
12:30
-
11:51
-
10:48
-
10:36
-
09:26
-
00:47
- 18 августа 2019
-
22:03
Партнерский контент