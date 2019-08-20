Стала известна предварительная причина гибели легкоатлетки Плавуновой

Предварительной причиной гибели 25-летней российской легкоатлетки Маргариты Плавуновой является остановка сердца, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Тамбовской региональной федерации лёгкой атлетики. Спортсменка скончалась вчера, 19 августа, по время пробежки.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели Маргариты. Следов криминального характера на теле погибшей не обнаружено.

«Достоверной информации пока нет, есть только свидетельства людей, которые обнаружили её на обочине дороги. По предварительным данным, во время пробежки стало плохо с сердцем. Похороны Плавуновой состоятся завтра в Котовске, который расположен недалеко от Тамбова», — говорится в сообщении.

В конце июля на чемпионате России Маргарита заняла 18-е место в общем зачёте на дистанции 100 м, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.