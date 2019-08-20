Тренер Мамун вспомнила, как целовала экран после победы ученицы на Играх-2016

Амина Зарипова, тренер олимпийской чемпионки 2016 года Маргариты Мамун, опубликовала видео, как она эмоционально реагировала на награждение своей ученицы золотой медалью на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Специалист аплодировала Мамун, сжимала кулаки и даже целовала Мамун через экран.

Мамун приняла решение приостановить спортивную карьеру по окончании сезона 2016 года, а 4 ноября 2017-го Маргарита объявила об окончательном завершении карьеры гимнастки.

Ранее стало известно, что семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Мамун ждёт ребёнка. Её муж — российский пловец Александр Сухоруков. Спортсмены сыграли свадьбу 8 сентября 2017 года.

Видео доступно на странице Зариповой в «Инстаграме».