Тренер Мамун вспомнила, как целовала экран после победы ученицы на Играх-2016
Амина Зарипова, тренер олимпийской чемпионки 2016 года Маргариты Мамун, опубликовала видео, как она эмоционально реагировала на награждение своей ученицы золотой медалью на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Специалист аплодировала Мамун, сжимала кулаки и даже целовала Мамун через экран.
Мамун приняла решение приостановить спортивную карьеру по окончании сезона 2016 года, а 4 ноября 2017-го Маргарита объявила об окончательном завершении карьеры гимнастки.
Ранее стало известно, что семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Мамун ждёт ребёнка. Её муж — российский пловец Александр Сухоруков. Спортсмены сыграли свадьбу 8 сентября 2017 года.
Видео доступно на странице Зариповой в «Инстаграме».
Зарипова: когда Мамун лежала пластом и не могла подняться, не знала, что делать
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