Аверины и Солдатова включены в предварительный состав сборной России на ЧМ

Стал известен предварительный состав сборной России по художественной гимнастике на чемпионат мира в Баку, который состоится с 16 по 22 сентября. В него вошли сёстры Дина и Арина Аверины, а также Александра Солдатова, информирует официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

Сёстры Аверины и Солдатова выступят в индивидуальных соревнованиях. В состав российской сборной в групповом многоборье вошли: Вера Бирюкова, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Мария Толкачёва.

Изменения в предварительный состав команд можно вносить до 28 августа.

Дина Аверина — восьмикратная чемпионка мира, Арина Аверина — трёхкратная. В активе Солдатовой четыре золотые медали мировых первенств.