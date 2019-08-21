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Стал известен расширенный состав мужской сборной России на ЧЕ по волейболу

Стал известен расширенный состав мужской сборной России на ЧЕ по волейболу
Другие / Волейбол 0

В расширенный состав мужской сборной России по волейболу на чемпионат Европы 2019 года вошли 24 игрока, сообщает «Спорт Бизнес Online». Турнир пройдёт с 12 по 29 сентября во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

Расширенный состав сборной России
Связующие: Павел Панков, Дмитрий Ковалёв, Игорь Кобзарь, Александр Бутько.
Диагональные: Денис Земчёнок, Виктор Полетаев, Максим Михайлов.
Доигровщики: Антон Карпухов, Ярослав Подлесных, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Антон Семышев, Фёдор Воронков, Юрий Бережко, Кирилл Урсов.
Блокирующие: Илья Власов, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев, Игорь Филиппов, Ильяс Куркаев, Артём Вольвич.
Либеро: Евгений Андреев, Роман Мартынюк, Валентин Голубев.

На групповом этапе подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с командами Словении, Финляндии, Турции, Северной Македонии и Беларуси.

Объявлен состав женской сборной России по волейболу на чемпионат Европы
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