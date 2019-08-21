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Ярёменко: задача женской сборной России – выход в финал чемпионата Европы

Ярёменко: задача женской сборной России – выход в финал чемпионата Европы
Другие / Волейбол 0

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко рассказал, какие цели поставлены перед женской сборной России в преддверии чемпионата Европы по волейболу, который пройдёт с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.

«Задачи утверждены — играть в финале и бороться за золотые медали. Тем более что чемпионат Европы наши девушки выигрывали неоднократно и задачи всегда стояли самые высокие. В ходе сезона мы видели, что команда растёт, создался боевой коллектив», — приводит слова Ярёменко ТАСС.

Сборная России попала в группу D и поспорит за выход в плей-офф с командами Словакии, Германии, Белоруссии, Испании и Швейцарии. Все матчи группового этапа подопечные Вадима Панкова проведут в Братиславе (Словакия).

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