Тренер Шкурбицкий – об обвинении в подделке протоколов: всё раскрутили обиженные

Главный тренер сборной Иркутской области, заслуженный тренер России Василий Шкурбицкий прокомментировал расследование Максима Карамашева, который обвинил специалиста в превышении служебных полномочий. По мнению тренера, причиной нападок стала обида за дисквалификацию жены Максима Карамашева — чемпионки России Светланы Карамашевой.

«Мы ждали ответа от Кемерово, потому что использовали на соревнованиях кемеровскую электронику. Взять женскую 400-метровку: там у нескольких спортсменок одинаковые результаты, с разницей в сотую – был сбой электроники. На женской 800-метровке перепутали результаты, проставили не туда – ошибка секретаря, наверное.



Вывесили предварительные протоколы преждевременно, а люди сфотографировали и начали размещать. Но с нашей стороны не было умысла. После соревнований ни по одному человеку мы не подали документов на КМС или МС. Какой нам смысл что-то натягивать тем, кто и так мастер или кандидат? Всё это раскручивают обиженные. Карамашев обиделся, когда в Иркутске ему кто-то сказал про жену, которая дисквалифицирована за допинг», – приводит слова Шкурбицкого Sports.ru.