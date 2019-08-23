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Непряева выиграла серебро марафона на норвежском фестивале Toppidrettsveka 2019

Непряева выиграла серебро марафона на норвежском фестивале Toppidrettsveka 2019
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место на марафоне классическим стилем на 47 км. Гонка проходила в Норвегии на фестивале Toppidrettsveka 2019. Победительницей стала хозяйка соревнований Хейди Венг.

Норвегия. Toppidrettsveka 2019. Марафон, 47 км

1. Хейли Венг (Норвегия) — 2.02.02
2. Наталья Непряева (Россия) — +1.26,9
3. Тирил Уднес Венг (Норвегия) — +1.27,2.

Напомним, россиянин Александр Большунов на аналогичной мужской гонке выиграл золотую медаль. Ранее он же выиграл гонку на 20 км на чемпионате мира по лыжероллерам.

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