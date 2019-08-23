Непряева выиграла серебро марафона на норвежском фестивале Toppidrettsveka 2019

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место на марафоне классическим стилем на 47 км. Гонка проходила в Норвегии на фестивале Toppidrettsveka 2019. Победительницей стала хозяйка соревнований Хейди Венг.



Норвегия. Toppidrettsveka 2019. Марафон, 47 км



1. Хейли Венг (Норвегия) — 2.02.02

2. Наталья Непряева (Россия) — +1.26,9

3. Тирил Уднес Венг (Норвегия) — +1.27,2.



Напомним, россиянин Александр Большунов на аналогичной мужской гонке выиграл золотую медаль. Ранее он же выиграл гонку на 20 км на чемпионате мира по лыжероллерам.