Российские волейболисты разгромили Нигерию на юниорском ЧМ в Тунисе

Мужская юниорская сборная России по волейболу одержала третью победу на чемпионате мира U19, который проходит в Тунисе. В третьем матче подопечные Михаила Николаева нанесли поражение команде Нигерии со счётом 3:0 (25:15, 25:14, 25:17). По 10 очков в составе российской команды набрали блокирующий Михаил Фёдоров (включая 3 эйса) и диагональный Роман Мурашко (2 блока).

Ранее в стартовом матче в группе D россияне переиграли сверстников из Доминиканской Республики (3:0), а затем нанесли поражение команде Южной Кореи (3:1). Следующим соперником отечественных юниоров станет сборная США.

По четыре лучшие команды каждой из четырёх групп выходят в 1/8 финала.

Волейбол. Чемпионат мира U19. Мужчины. Тунис

Группа D. Третий тур

Россия – Нигерия — 3:0 (25:15, 25:14, 25:17).