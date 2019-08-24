Российские волейболисты разгромили Нигерию на юниорском ЧМ в Тунисе

Мужская юниорская сборная России по волейболу одержала третью победу на чемпионате мира U19, который проходит в Тунисе. В третьем матче подопечные Михаила Николаева нанесли поражение команде Нигерии со счётом 3:0 (25:15, 25:14, 25:17). По 10 очков в составе российской команды набрали блокирующий Михаил Фёдоров (включая 3 эйса) и диагональный Роман Мурашко (2 блока).
Ранее в стартовом матче в группе D россияне переиграли сверстников из Доминиканской Республики (3:0), а затем нанесли поражение команде Южной Кореи (3:1). Следующим соперником отечественных юниоров станет сборная США.
По четыре лучшие команды каждой из четырёх групп выходят в 1/8 финала.
Волейбол. Чемпионат мира U19. Мужчины. Тунис
Группа D. Третий тур
Россия – Нигерия — 3:0 (25:15, 25:14, 25:17).
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