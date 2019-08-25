Россияне выиграли золото ЧМ в гребле на каноэ-четвёрках на дистанции 500 м

Российские каноисты завоевали золотую награду в соревнованиях четвёрок на дистанции 500 м на чемпионате мира в Сегеде (Венгрия).

Сборная России, за которую выступили Иван Штыль, Павел Петров, Виктор Мелантьев и Михаил Павлов, победила с результатом 1 минута 34,69 секунды. Второй результат показала команда Германии (1.35,83), бронзовая медаль – у белорусов (1.37,14).

Таким образом, россияне выиграли вторую золотую медаль на турнире. Ранее Александр Дьяченко и Юрий Постригай стали первыми в байдарках-двойках на дистанции 200 м. Также в активе сборной России пять серебряных и две бронзовые награды мирового первенства. Команда занимает седьмую строчку в медальном зачёте.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится сегодня, 25 августа.