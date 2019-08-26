Двукратный олимпийский чемпион Рудиша попал в серьёзную аварию

Двукратный олимпийский чемпион кенийский бегун Давид Рудиша сообщил, что попал в серьёзную автомобильную аварию.

«Спасибо всемогущему богу за то, что даровал мне жизнь. В субботу около 10:30 вечера я выжил в трагической автомобильной аварии в Кероке. Я направлялся домой в Килгорис и врезался в автобус, который ехал навстречу. Я в порядке, никаких повреждений! Спасибо за ваши молитвы", – написал Рудиша.

Пост доступен в «твиттере» Давида Рудиши.



На минувшей неделе стало известно, что 30-летний Рудиша, являющийся двукратным чемпионом мира и действующим обладателем мирового рекорда в беге на 800 м, пропустит чемпионат мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября. Спортсмен не успел восстановиться после травмы спины.

