Двукратный олимпийский чемпион Рудиша попал в серьёзную аварию

Двукратный олимпийский чемпион кенийский бегун Давид Рудиша сообщил, что попал в серьёзную автомобильную аварию.
«Спасибо всемогущему богу за то, что даровал мне жизнь. В субботу около 10:30 вечера я выжил в трагической автомобильной аварии в Кероке. Я направлялся домой в Килгорис и врезался в автобус, который ехал навстречу. Я в порядке, никаких повреждений! Спасибо за ваши молитвы", – написал Рудиша.
Пост доступен в «твиттере» Давида Рудиши.
На минувшей неделе стало известно, что 30-летний Рудиша, являющийся двукратным чемпионом мира и действующим обладателем мирового рекорда в беге на 800 м, пропустит чемпионат мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября. Спортсмен не успел восстановиться после травмы спины.
- 26 августа 2019
-
14:53
-
14:33
-
14:08
-
12:29
-
11:28
-
10:34
-
10:27
-
09:37
-
09:32
-
09:24
-
00:56
-
00:43
- 25 августа 2019
-
23:24
-
23:02
-
22:52
-
22:42
-
22:06
-
20:35
-
20:25
-
19:52
-
19:38
-
19:21
-
18:23
-
17:54
-
17:28
-
16:59
-
15:55
-
15:25
-
14:22
-
13:41
-
12:58
-
11:53
-
11:41
-
11:00
-
10:22