Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Голландец Якобсен выиграл 4-й этап «Вуэльты»

Голландец Якобсен выиграл 4-й этап «Вуэльты»
Другие / Велоспорт 0

Голландский гонщик Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсен одержал победу на 4-м этапе многодневки «Вуэльта Испании». Он проехал 175,5 километра за 4 часа 4 минуты и 16 секунд.

Вторым со временем победителя финишировал ирландец Сэм Беннетт из Bora-Hansgrohe. Третьим стал немецкий гонщик Макс Вальшайд из Team Sunweb. Лучший из россиян Вячеслав Кузнецов из Katusha Alpecin стал 15-м.

В общем зачёте лидером остался ирландец Николас Роуч (Sunweb). Россиянин Сергей Чернецкий (Caja Rural-Seguros) поднялся в тотале на 43-е место.

Велошоссе. «Вуэльта». 4-й этап. Кульера – Эль Пуиг. 175,5 км

1. Фабио Якобсен (Нидерланды, Deceuninck-Quick Step) – 4:04.16.
2. Сэм Бенетт (Ирландия, Bora-Hansgrohe) – то же время.
3. Максимилиан Вальшайд (Германия, Sunweb) – то же время…
15. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – то же время…
49. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros) – то же время…
143. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – отставание + 4.04.

После четырёх этапов

1. Николас Роуч (Ирландия, Sunweb) – 13:55.30.
2. Наиро Кинтана (Колумбия, Movistar) – + 0.02.
3. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education First) – + 0.08…
43. Сергей Чернецкий (Россия, Caja Rural-Seguros) – + 2.19…
89. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin)– + 10.20…
106. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – + 12.20.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент