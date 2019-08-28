ФТАР: проект IWF приведёт к сокрытию фактов допинга, а не к борьбе с ними

Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов обратился к членам исполкома Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) по поводу предложенных поправок к проекту антидопинговых правил IWF. По словам главы ФТАР, ужесточение наказания за допинг, предлагаемое комиссией IWF за чистоту спорта, ухудшит ситуацию по искоренению применения запрещённых препаратов.



«По моему мнению, вариант, предложенный IWF, не мотивирует национальные федерации бороться с допингом, выявлять и преследовать нарушителей, наказывать их в соответствии с антидопинговыми правилами. Вариант IWF, наоборот, побуждает национальные федерации скрывать факты применения допинга, не говоря уж о том, чтобы преследовать нарушителей или докладывать о них IWF.



По версии комиссии за чистоту спорта, национальная федерация, а соответственно, и все чистые атлеты данной страны, могут пострадать от жестоких санкций вне зависимости от того, совершила национальная федерация нарушение или нет. Такая практика неизменно ведёт к сокрытию фактов допинга, а не к борьбе с ним. Однако если национальная федерация сама обнаруживает предполагаемое нарушение антидопинговых правил и докладывает об этом IWF, то это ведёт к наложению санкций на атлета/члена федерации, и одновременно национальная федерация несёт такое же наказание.



Такое впечатление, что эта независимая коллегия создаётся, чтобы напомнить всем о худших примерах деспотизма в истории человечества. Подход, предложенный комиссией за чистый спорт, не имеет ничего общего с принципами добросовестного управления, в частности, с одним из основополагающих принципов управления — разделения властей, который сейчас используется по всему миру», — приводит текст письма Агапитова ТАСС.



Заседание исполкома IWF пройдёт 15-16 сентября в Паттайе.