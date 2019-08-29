Панков прокомментировал победу над Испанией на чемпионате Европы по волейболу

Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков прокомментировал победу в матче группового этапа чемпионата Европы с командой Испании со счётом 3:0 (25:15, 25:19, 25:22).

«Мы хотели победить и сделали это. В третьем сете мы немного сбавили ход, но смогли справиться с давлением соперниц. С нетерпением жду заключительного матча в группе со Словакией. Игра вновь пройдёт в шумной атмосфере», — приводит слова Панкова официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Ранее сборная России одержала две победы в трёх партиях над командами Беларуси и Швейцарии, а также уступила сборной Германии (2:3). Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырёх странах. Сборная России групповой этап проводит в столице Словакии Братиславе.