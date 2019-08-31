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Игрок NFL Рассел признался в бисексуальности

Игрок NFL Рассел признался в бисексуальности
Другие / Прочие виды спорта 0

Игрок Национальной футбольной лиги (NFL) Райан Рассел рассказал, что долгое время скрывал сексуальную ориентацию, но теперь готов говорить о ней открыто.

«Нельзя говорить, что я лгал товарищам по команде, тренерам, руководителям офиса и фанатам. Но удержание информации всё же является формой обмана. И я хочу, чтобы следующая часть карьеры и жизнь были пропитаны доверием и честностью.

В течение сезона вы проводите больше времени с командой, чем с семьей. Правда и честность — краеугольный камень культуры победы. Моя правда в том, что я талантливый футболист, чертовски хороший писатель, любящий сын, властный брат, заботливый друг, верный любовник и бисексуальный мужчина», — приводит слова Рассела ESPN.

Рассел, который выступал за «Даллас Ковбойс» и «Тампа-Бэй Баккэнирс», в настоящее время находится в поиске новой команды.

Источник: ESPN US

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