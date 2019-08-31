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Призёр ОИ Калентьева завершила карьеру, став 33-й на ЧМ в кросс-кантри

Призёр ОИ Калентьева завершила карьеру, став 33-й на ЧМ в кросс-кантри
Другие / Велоспорт 0

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2008, двукратная чемпионка мира россиянка Ирина Калентьева, объявившая о завершении карьеры после чемпионата мира в Канаде, заняла 33-е место на своих заключительных соревнованиях.

Чемпионкой мира в кросс-кантри стала француженка Паулина Ферран Прево, опередив на 43 секунды швейцарку Йоланду Нефф. На третью ступень пьедестала почёта поднялась Ребекка Макконел из Австралии. Калентьева проиграла лидеру более 12 минут.

Маунтинбайк. Чемпионат мира. Монт-Сент-Эн, Канада
Кросс-кантри. Женщины

1. Паулина Ферран Прево (Франция) – 1:28.51.
2. Йоланда Нефф (Швейцария) – отставание 0.43.
3. Ребекка Макконел (Австралия) – + 1.17…
33. Ирина Калентьева (Россия) – + 12.14.

До 23 лет

1. Сина Фрай (Швейцария) – 1:16.34.
2. Лаура Штиггер (Австрия) – + 0.31.
3. Лоана Леком (Франция) – + 0.36…
27. Виктория Кирсанова (Россия) – + 12.10.
28. Кристина Ильина (Россия) – + 12.14…
31. Анна Миролюбова (Россия) – + один круг.

Калентьева — о завершении карьеры: чемпионат мира оставила себе на десерт
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