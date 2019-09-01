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Российская гимнастка Харенкова прокомментировала переход в сборную Грузии

Российская гимнастка Харенкова прокомментировала переход в сборную Грузии
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянка Мария Харенкова прокомментировала смену спортивного гражданства. Гимнастка будет выступать за сборную Грузии.

«Мне поступило такое предложение, я очень долго думала и в итоге решила согласиться. Дело в том, что у меня была травма — болело плечо, не было соревновательных результатов. Долгое время не выступала, меня перестали звать в российскую сборную. А глава Федерации гимнастики Грузии позвонил моему тренеру и спросил, можно ли сделать мне это предложение.

Скоро поеду в Батуми на грузинский турнир, затем начну готовиться к чемпионату мира. В перспективе, хочу попытаться взять лицензию, чтобы поехать на Олимпийские игры. Пока что тренируюсь в России и пытаюсь набрать форму.

Конечно, хотелось бы выступать за Россию — всё-таки родная страна. Но, раз дали такой шанс, нужно им воспользоваться», — приводит слова Харенковой «Вечерняя Москва».

Харенкова является бронзовым призёром чемпионата мира 2014 года в командных соревнованиях, чемпионкой Европы того же года в упражнении на бревне, серебряным призёром чемпионата Европы в многоборье (2015) и бронзовым призёром в командных соревнованиях (2014).

Мария также становилась чемпионкой России и призёром национального Кубка.

На юниорском чемпионате Европы 2012 года Харенкова завоевала золотые медали в командных соревнованиях, вольных упражнениях и на бревне, а также бронзу в опорном прыжке.

Чемпионка Европы российская гимнастка Харенкова будет выступать за Грузию
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