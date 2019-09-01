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«Кристалл» обыграл «Спартак» и стал чемпионом России по пляжному футболу

«Кристалл» обыграл «Спартак» и стал чемпионом России по пляжному футболу
Другие / Пляжный футбол 0

В Самаре завершился чемпионат России по пляжному футболу. В финале Санкт-Петербургский «Кристалл» обыграл московский «Спартаком» со счётом 6:5.

У «Кристалла» дважды отличился Артур Папоротный, по одному мячу на счету Маурисиньо, Игоря Бриштеля, Родриго и Кирилла Романова. В составе «Спартака» по дублю оформили Федор Земсков и Андрей Новиков, один гол забил Алексей Макаров.

«Кристалл» стал пятикратным чемпионом России (2013, 2015, 2016, 2018, 2019). «Спартак» впервые в истории завоевал серебро.

Ранее обладателями бронзовых медалей стали самарские «Крылья Советов», которые обыграли московский «Локомотив» со счётом 3:1.

Пляжный Футбол. Чемпионат России
Финал

«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 6:5 (2:1, 2:2, 2:2)
Голы: Папоротный, 2, 16; Маурисиньо, 3; Бриштель, 21; Родриго, 27; Романов, 30 – Макаров, 10; Земсков, 14, 22; Новиков, 28, 31.

«Крылья Советов» – бронзовые призёры чемпионата России по пляжному футболу
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