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Стали известны все пары 1/4 финала женского чемпионата Европы по волейболу

Стали известны все пары 1/4 финала женского чемпионата Европы по волейболу
Другие / Волейбол 0

Вчера, 1 сентября, на женском чемпионате Европы по волейболу состоялись матчи 1/8 финала. Впервые в истории эти соревнования проходят сразу в четырёх странах — Турции, Польше, Венгрии и Словакии. Сборная России вышла в четвертьфинал, обыграв бельгиек со счётом 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).

Волейбол. Женщины. Чемпионат Европы. 1/8 финала
Россия — Бельгия — 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).
Сербия — Румыния — 3:0 (25:20, 25:17, 25:23).
Нидерланды — Греция — 3:0 (25:21, 25:23, 25:12).
Италия — Словакия — 3:0 (25:20, 25:23, 25:20).
Германия — Словения — 3:0 (25:21, 25:15, 25:20).
Турция — Хорватия — 3:2 (26:24, 18:25, 31:33, 25:22, 16:14).
Азербайджан — Болгария — 0:3 (12:25, 16:25, 23:25).
Польша — Испания — 3:0 (25:20, 25:20, 25:19).

Четвертьфинальные пары
Россия — Италия.
Польша — Германия.
Сербия — Болгария.
Турция — Нидерланды.

Матчи 1/4 финала пройдут 4 сентября.

Назло организаторам. России пытались помешать, но она вышла в четвертьфинал
Сборная России выиграла первый матч плей-офф чемпионата Европы у Бельгии, несмотря на проделки организаторов турнира.
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