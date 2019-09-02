Стали известны все пары 1/4 финала женского чемпионата Европы по волейболу

Вчера, 1 сентября, на женском чемпионате Европы по волейболу состоялись матчи 1/8 финала. Впервые в истории эти соревнования проходят сразу в четырёх странах — Турции, Польше, Венгрии и Словакии. Сборная России вышла в четвертьфинал, обыграв бельгиек со счётом 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).



Волейбол. Женщины. Чемпионат Европы. 1/8 финала

Россия — Бельгия — 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).

Сербия — Румыния — 3:0 (25:20, 25:17, 25:23).

Нидерланды — Греция — 3:0 (25:21, 25:23, 25:12).

Италия — Словакия — 3:0 (25:20, 25:23, 25:20).

Германия — Словения — 3:0 (25:21, 25:15, 25:20).

Турция — Хорватия — 3:2 (26:24, 18:25, 31:33, 25:22, 16:14).

Азербайджан — Болгария — 0:3 (12:25, 16:25, 23:25).

Польша — Испания — 3:0 (25:20, 25:20, 25:19).

Четвертьфинальные пары

Россия — Италия.

Польша — Германия.

Сербия — Болгария.

Турция — Нидерланды.

Матчи 1/4 финала пройдут 4 сентября.