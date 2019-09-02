Стали известны все пары 1/4 финала женского чемпионата Европы по волейболу

Вчера, 1 сентября, на женском чемпионате Европы по волейболу состоялись матчи 1/8 финала. Впервые в истории эти соревнования проходят сразу в четырёх странах — Турции, Польше, Венгрии и Словакии. Сборная России вышла в четвертьфинал, обыграв бельгиек со счётом 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).
Волейбол. Женщины. Чемпионат Европы. 1/8 финала
Россия — Бельгия — 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).
Сербия — Румыния — 3:0 (25:20, 25:17, 25:23).
Нидерланды — Греция — 3:0 (25:21, 25:23, 25:12).
Италия — Словакия — 3:0 (25:20, 25:23, 25:20).
Германия — Словения — 3:0 (25:21, 25:15, 25:20).
Турция — Хорватия — 3:2 (26:24, 18:25, 31:33, 25:22, 16:14).
Азербайджан — Болгария — 0:3 (12:25, 16:25, 23:25).
Польша — Испания — 3:0 (25:20, 25:20, 25:19).
Четвертьфинальные пары
Россия — Италия.
Польша — Германия.
Сербия — Болгария.
Турция — Нидерланды.
Матчи 1/4 финала пройдут 4 сентября.
- 2 сентября 2019
-
09:42
-
09:12
- 1 сентября 2019
-
23:54
-
21:46
-
21:23
-
21:06
-
20:21
-
19:57
-
19:33
-
18:55
-
18:32
-
17:58
-
16:47
-
16:15
-
15:07
-
14:55
-
14:40
-
13:07
-
12:53
-
10:59
-
09:01
-
00:45
-
00:14
- 31 августа 2019
-
23:43
-
23:07
-
22:51
-
22:30
-
21:52
-
21:36
-
20:57
-
20:14
-
19:20
-
19:00
-
18:28
-
18:16