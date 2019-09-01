Назло организаторам. России пытались помешать, но она вышла в четвертьфинал

Время выбрано не случайно
У сборной России возникли проблемы из-за организаторов чемпионата Европы. Дело в том, что нашу команду едва не отправили в другой город играть матч 1/8 финала, чтобы угодить хозяевам турнира. По регламенту две лучшие команды группы, где выступали наши волейболистки, должны были сыграть первый матч плей-офф в Братиславе.
Однако на чемпионате Европы есть негласное правило, согласно которому хозяева при любой расстановке должны сыграть первый раунд игр на вылет дома. В другой группе все думали, что Польша проиграет Италии и спокойно займёт третье место. А Польша преподнесла сенсацию и победила. В итоге польки попали на Словакию!
Организаторы не хотели, чтобы одна из команд покинула турнир так рано, поэтому взяли и поменяли регламент. И наши Польше и Словакии других соперников, чтобы те смогли сыграть дома и получить дополнительное преимущество. Сборная России до последнего не знала, с кем и где сыграет. Даже в каком городе! В итоге россиянок оставили в Братиславе и дали сыграть с Бельгией. Но, как вы прекрасно понимаете, нервов помотали немало. Впрочем, как и всем остальным командам.
Провалили начало
Россиянки уверенно начали встречу с Бельгией и повели со счётом 3:1, оправдывая статус фаворита. По именам подопечные Вадима Панкова выглядят явно сильнее, однако в женском волейболе зачастую это имеет второстепенное значение. Бельгия тут же набрала четыре очка вперёд и повела — 5:3, Панков не стал брать тайм-аут. Решил подождать, что его команда сама справится. И в какой-то момент россиянки выравняли положение, однако затем снова случилось несколько провалов – 5:8.
Обозначились проблемы со съёмом. Даже когда удавался приём, хромала атака. А в одном из эпизодов наши девушки просто столкнулись в борьбе за мяч и отдали очко сопернику. У Ирины Воронковой не пошла игра, и Панков заменил её на Маргариту Курило. А после того как Наталия Гончарова не смогла отыграться от блока, заменили и основную связующую Евгению Старцеву на Татьяну Романову. А счёт к тому моменту был уже пугающим для сборной России – 6:12.
Удачные замены Панкова
И замены сработали. Особенно неплохо вошла в игру Романова, которая стала активно задействовать центр в лице Ирины Королёвой. А потом даже отметилась эйсом. Всё это позволило приблизиться на расстояние одного очка – 13:14. А уже ближе к концовке сета после эйса Ксении Парубец счёт и вовсе сравнялся – 18:18! После этого наши поймали кураж, стали вытаскивать практически всё в защите. А Гончарова поставила точку в первом сете, который завершился в нашу пользу – 25:22.
Без вариантов
По сути, первый сет россиянки выиграли во многом за счёт эйсов (5:0) и блока (4:2). Причём три эйса пришлись на вышедшую на замену Романову. А если учесть, сколько ещё раз Татьяна затруднила приём соперницам, то её выход сыграл на все сто. В начале второго сета россиянки не повторили ошибок первого и начали гораздо удачнее – 6:3. Бельгийки чуть-чуть приблизились, но затем удачная атака Гончаровой и ошибка соперника вернули нам преимущество в три балла – 8:5.
В одном из эпизодов очень красивую атаку первым темпом завершила Екатерина Ефимова. Это был высокий класс – 10:6. После этого момента подопечные Панкова заиграли ещё увереннее и не оставили вообще никаких шансов бельгийкам на спасение сета – 25:15. Характерным эпизодом можно назвать момент, когда Курило закрыла одиночным блоком соперницу.
Заставили понервничать
Россия владела большим преимуществом в этой встрече и по логике должна была спокойно доводить дело до победы в третьем сете. Тем более что сегодня наконец-то стали должны образом задействовать нашего лидера – Гончарову. Наталия была хороша и в третьем сете, однако он получился очень тяжёлым. Россиянки всё время находились в роли догоняющих. Несколько раз догоняли, но соперник всё равно уходил вперёд.
При счёте 19:20 Панков взял тайм-аут и попросил больше загружать Гончарову, понимая, что у той идёт игра. И это самый надёжный способ вытащить партию. Но план не сработал. Бельгия уверенно провела концовку и продлила своё пребывание на чемпионате Европы как минимум на один сет – 25:21.
К счастью для России, этим сетом всё и ограничилось. Подопечные Панкова не стали доводить дело до пятого сета и завершили всё в четырёх партиях – 25:22. Женская сборная России пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы, где сыграет с победителем пары Италия – Словакия. И вот теперь наши девушки точно переедут в Лодзь. Встреча состоится 4 сентября.
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