Назло организаторам. России пытались помешать, но она вышла в четвертьфинал

Время выбрано не случайно

У сборной России возникли проблемы из-за организаторов чемпионата Европы. Дело в том, что нашу команду едва не отправили в другой город играть матч 1/8 финала, чтобы угодить хозяевам турнира. По регламенту две лучшие команды группы, где выступали наши волейболистки, должны были сыграть первый матч плей-офф в Братиславе.

Однако на чемпионате Европы есть негласное правило, согласно которому хозяева при любой расстановке должны сыграть первый раунд игр на вылет дома. В другой группе все думали, что Польша проиграет Италии и спокойно займёт третье место. А Польша преподнесла сенсацию и победила. В итоге польки попали на Словакию!



Организаторы не хотели, чтобы одна из команд покинула турнир так рано, поэтому взяли и поменяли регламент. И наши Польше и Словакии других соперников, чтобы те смогли сыграть дома и получить дополнительное преимущество. Сборная России до последнего не знала, с кем и где сыграет. Даже в каком городе! В итоге россиянок оставили в Братиславе и дали сыграть с Бельгией. Но, как вы прекрасно понимаете, нервов помотали немало. Впрочем, как и всем остальным командам.

А где соперник? Россия разгромила несопротивлявшуюся Словакию Сборная России одержала самую убедительную победу на чемпионате Европы. Перед плей-офф напрягаться не пришлось.

Провалили начало

Россиянки уверенно начали встречу с Бельгией и повели со счётом 3:1, оправдывая статус фаворита. По именам подопечные Вадима Панкова выглядят явно сильнее, однако в женском волейболе зачастую это имеет второстепенное значение. Бельгия тут же набрала четыре очка вперёд и повела — 5:3, Панков не стал брать тайм-аут. Решил подождать, что его команда сама справится. И в какой-то момент россиянки выравняли положение, однако затем снова случилось несколько провалов – 5:8.



Обозначились проблемы со съёмом. Даже когда удавался приём, хромала атака. А в одном из эпизодов наши девушки просто столкнулись в борьбе за мяч и отдали очко сопернику. У Ирины Воронковой не пошла игра, и Панков заменил её на Маргариту Курило. А после того как Наталия Гончарова не смогла отыграться от блока, заменили и основную связующую Евгению Старцеву на Татьяну Романову. А счёт к тому моменту был уже пугающим для сборной России – 6:12.

«Играть надо!» Тренер сборной России вспылил, а девушки победили Россия не без проблем обыграла Испанию в трёх сетах. Спасибо Ирине Королёвой — настоящей королеве у сетки.

Удачные замены Панкова

И замены сработали. Особенно неплохо вошла в игру Романова, которая стала активно задействовать центр в лице Ирины Королёвой. А потом даже отметилась эйсом. Всё это позволило приблизиться на расстояние одного очка – 13:14. А уже ближе к концовке сета после эйса Ксении Парубец счёт и вовсе сравнялся – 18:18! После этого наши поймали кураж, стали вытаскивать практически всё в защите. А Гончарова поставила точку в первом сете, который завершился в нашу пользу – 25:22.

Без вариантов

По сути, первый сет россиянки выиграли во многом за счёт эйсов (5:0) и блока (4:2). Причём три эйса пришлись на вышедшую на замену Романову. А если учесть, сколько ещё раз Татьяна затруднила приём соперницам, то её выход сыграл на все сто. В начале второго сета россиянки не повторили ошибок первого и начали гораздо удачнее – 6:3. Бельгийки чуть-чуть приблизились, но затем удачная атака Гончаровой и ошибка соперника вернули нам преимущество в три балла – 8:5.

В одном из эпизодов очень красивую атаку первым темпом завершила Екатерина Ефимова. Это был высокий класс – 10:6. После этого момента подопечные Панкова заиграли ещё увереннее и не оставили вообще никаких шансов бельгийкам на спасение сета – 25:15. Характерным эпизодом можно назвать момент, когда Курило закрыла одиночным блоком соперницу.

Тень Лиги наций. Российские волейболистки опять проиграли немкам Сборная России лишь эпизодами напоминала команду, которую считают претендентом на медали чемпионата Европы. Германия была сильнее.

Заставили понервничать

Россия владела большим преимуществом в этой встрече и по логике должна была спокойно доводить дело до победы в третьем сете. Тем более что сегодня наконец-то стали должны образом задействовать нашего лидера – Гончарову. Наталия была хороша и в третьем сете, однако он получился очень тяжёлым. Россиянки всё время находились в роли догоняющих. Несколько раз догоняли, но соперник всё равно уходил вперёд.



При счёте 19:20 Панков взял тайм-аут и попросил больше загружать Гончарову, понимая, что у той идёт игра. И это самый надёжный способ вытащить партию. Но план не сработал. Бельгия уверенно провела концовку и продлила своё пребывание на чемпионате Европы как минимум на один сет – 25:21.



К счастью для России, этим сетом всё и ограничилось. Подопечные Панкова не стали доводить дело до пятого сета и завершили всё в четырёх партиях – 25:22. Женская сборная России пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы, где сыграет с победителем пары Италия – Словакия. И вот теперь наши девушки точно переедут в Лодзь. Встреча состоится 4 сентября.