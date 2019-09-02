Панков прокомментировал выход сборной России в 1/4 финала ЧЕ по волейболу

Главный тренер женской сборной России Вадим Панков поделился впечатлениями от выхода команды в четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу. В 1/8 финала россиянки обыграли команду Бельгии со счётом 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).

«Самое важное — нам удалось победить и пройти дальше. Мы уже готовимся к следующему матчу», — приводит слова Панкова официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

За выход в полуфинал сборная России поспорит с командой Италии. Матчи 1/4 финала пройдут 4 сентября. Впервые в истории чемпионат Европы проходит сразу в четырёх странах — Турции, Польше, Венгрии и Словакии.

Действующим чемпионом Европы является сборная Сербии. В четвертьфинале сербки сразятся с болгарками.