Панков прокомментировал выход сборной России в 1/4 финала ЧЕ по волейболу
Главный тренер женской сборной России Вадим Панков поделился впечатлениями от выхода команды в четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу. В 1/8 финала россиянки обыграли команду Бельгии со счётом 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).
«Самое важное — нам удалось победить и пройти дальше. Мы уже готовимся к следующему матчу», — приводит слова Панкова официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
За выход в полуфинал сборная России поспорит с командой Италии. Матчи 1/4 финала пройдут 4 сентября. Впервые в истории чемпионат Европы проходит сразу в четырёх странах — Турции, Польше, Венгрии и Словакии.
Действующим чемпионом Европы является сборная Сербии. В четвертьфинале сербки сразятся с болгарками.
Стали известны все пары 1/4 финала женского чемпионата Европы по волейболу
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