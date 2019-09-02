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Связующая Романова: нам нужно было играть сконцентрированно с самого начала

Связующая Романова: нам нужно было играть сконцентрированно с самого начала
Другие / Волейбол 0

Связующая сборной России Татьяна Романова прокомментировала победу над командой Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу со счётом 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).

«Это был матч 1/8 финала, и нам нужно было играть сконцентрированно с самого начала. Я рада, что мы смогли одержать ещё одну победу», — приводит слова Романовой официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

За выход в полуфинал сборная России поспорит с командой Италии. Матчи 1/4 финала пройдут 4 сентября. Впервые в истории чемпионат Европы проходит сразу в четырёх странах — Турции, Польше, Венгрии и Словакии. Действующим чемпионом Европы является сборная Сербии. В четвертьфинале сербки сразятся с болгарками.

Турнир завершится 8 сентября.

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