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Ильина: гандболистки ЦСКА могут составить конкуренцию «Ростову-Дон» в Суперлиге

Ильина: гандболистки ЦСКА могут составить конкуренцию «Ростову-Дон» в Суперлиге
Другие / Гандбол 0

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Екатерина Ильина, по состоянию здоровья приостановившая карьеру летом 2017 года, поделилась впечатлениями от матча первого тура женской гандбольной Суперлиги между ЦСКА и звенигородской «Звездой». Столичный клуб одержал победу со счётом 22:14.

«Пока решение о возвращении в гандбол не принято. В ближайшее время мне предстоит медобследование в Швейцарии, которое прояснит ситуацию.

Что касается матча, то ЦСКА показал хорошую игру. Думаю, «армейская» команда станет одним из лидеров российского гандбола и сможет составить конкуренцию «Ростову-Дон», — цитирует Ильину официальный сайт Федерации гандбола России.

В матче ЦСКА — «Звезда» самым результативным игроком матча стала Ольга Горшенина, забившая 6 мячей.

Гандболистки ЦСКА стартовали в чемпионате России с победы над «Звездой»
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