Ильина: гандболистки ЦСКА могут составить конкуренцию «Ростову-Дон» в Суперлиге
Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Екатерина Ильина, по состоянию здоровья приостановившая карьеру летом 2017 года, поделилась впечатлениями от матча первого тура женской гандбольной Суперлиги между ЦСКА и звенигородской «Звездой». Столичный клуб одержал победу со счётом 22:14.
«Пока решение о возвращении в гандбол не принято. В ближайшее время мне предстоит медобследование в Швейцарии, которое прояснит ситуацию.
Что касается матча, то ЦСКА показал хорошую игру. Думаю, «армейская» команда станет одним из лидеров российского гандбола и сможет составить конкуренцию «Ростову-Дон», — цитирует Ильину официальный сайт Федерации гандбола России.
В матче ЦСКА — «Звезда» самым результативным игроком матча стала Ольга Горшенина, забившая 6 мячей.
Гандболистки ЦСКА стартовали в чемпионате России с победы над «Звездой»
- 2 сентября 2019
-
18:40
-
18:24
-
17:32
-
17:16
-
16:30
-
15:35
-
14:47
-
14:17
-
13:27
-
13:04
-
12:32
-
11:58
-
11:33
-
10:49
-
10:07
-
10:00
-
09:42
-
09:12
- 1 сентября 2019
-
23:54
-
21:46
-
21:23
-
21:06
-
20:21
-
19:57
-
19:33
-
18:55
-
18:32
-
17:58
-
16:47
-
16:15
-
15:07
-
14:55
-
14:40
-
13:07
-
12:53
Партнерский контент