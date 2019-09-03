27-летний американский бейсболист умер после падения со скейтборда
Американский бейсболист Чейс Нумата скончался в возрасте 27 лет из-за повреждений головы, полученных в результате падения со скейтборда, сообщает USA Today.
30 августа Нумата ехал на скейтборде по улице города Эри около 2 часов ночи. Видео с одной из камер наблюдения показало, что внезапно скейтборд остановился, вероятно, налетев на камень. Бейсболист упал, ударился головой и сразу потерял сознание. Мотоциклист, проезжавший по этой дороге, увидел пострадавшего и вызвал медиков. Чейс скончался в больнице вчера, 2 сентября.
Нумата был выбран на драфте MLB «Филадельфией» в 2010 году. В ноябре 2018 года Нумата в статусе свободного агента перешёл в «Детройт Тайгерс», но за основную команду не сыграл.
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