27-летний американский бейсболист умер после падения со скейтборда

Американский бейсболист Чейс Нумата скончался в возрасте 27 лет из-за повреждений головы, полученных в результате падения со скейтборда, сообщает USA Today.

30 августа Нумата ехал на скейтборде по улице города Эри около 2 часов ночи. Видео с одной из камер наблюдения показало, что внезапно скейтборд остановился, вероятно, налетев на камень. Бейсболист упал, ударился головой и сразу потерял сознание. Мотоциклист, проезжавший по этой дороге, увидел пострадавшего и вызвал медиков. Чейс скончался в больнице вчера, 2 сентября.

Нумата был выбран на драфте MLB «Филадельфией» в 2010 году. В ноябре 2018 года Нумата в статусе свободного агента перешёл в «Детройт Тайгерс», но за основную команду не сыграл.