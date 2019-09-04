Саммельвуо покинул пост главного тренера «Кузбасса»

Финский специалист Туомас Саммельвуо покинул пост главного тренера кемеровского «Кузбасса», сообщает официальный сайт волейбольного клуба. Стороны прекратили сотрудничество по инициативе наставника. Контракт Саммельвуо с «Кузбассом» был рассчитан до конца сезона-2021/22.

Туомас возглавил команду перед началом сезона -2016/17. Под руководством финна «Кузбасс» завоевал серебряные медали Кубка России (2017), дебютировал в Кубке ЕКВ, где дошёл до полуфинала, и впервые в истории клуба стал чемпионом России.

В марте 2019 года Туомас был назначен главным тренером сборной России.

«Волейбольный клуб «Кузбасс» благодарит Туомаса Саммельвуо за работу и желает успехов на посту главного тренера сборной России», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что Саммельвуо возглавит санкт-петербургский «Зенит».