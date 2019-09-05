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Итальянская волейболистка — о победе над Россией: это была сумасшедшая игра

Итальянская волейболистка — о победе над Россией: это была сумасшедшая игра
Другие / Волейбол 0

Волейболистка сборной Италии Сара Фар поделилась впечатлениями от победы над командой России в четвертьфинале чемпионата Европы со счётом 3:1 (25:27, 25:22, 27:25, 25:21).

«Это была сумасшедшая игра. В каждом сете нам приходилось догонять Россию, так что всей команде нужно было прибавлять и играть на высочайшем уровне. Мы вернулись в Лодзь из Братиславы с полной концентрацией и понимали, что нужно будет рисковать.

Чтобы продемонстрировать наш лучший волейбол, нам нужно было добиться единства в защите, доверять друг другу в нападении и не терять концентрацию. Мы едем в Анкару!" — приводит слова Фар официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

В полуфинале чемпионата Европы итальянки сыграют с сербками.

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