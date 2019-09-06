Россия может принять чемпионат Европы по стрельбе из лука

Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев отметил, что в стране заинтересованы провести международные соревнования по стрельбе из лука.

«С точки зрения развития в России стрельбы из лука, её пропаганды, этот старт имеет колоссальное значение. У нас в планах и дальше принимать международные соревнования. Мы хотим провести молодёжные Кубки Европы, ещё ряд соревнований, преимущественно — в помещении, поскольку у нас климат не южный. Хотели бы провести чемпионат Европы в зале», — цитирует Ешеева ТАСС.

Ранее в Москве состоялась церемония открытия финала Кубка мира по стрельбе из лука. Турнир в российской столице проходит с 6 по 7 сентября.

Такое крупное соревнование по стрельбе из лука в России проходит впервые после Олимпийских игр 1980 года.