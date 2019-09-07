22 российских спортсмена войдут в заявку на чемпионат мира по лёгкой атлетике

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал, как будет формироваться состав команды на чемпионат мира. Соревнования пройдут с 27 сентября по 6 октября в Дохе.

«Сейчас на чемпионат мира будет заявлено 22 человека, выполнивших квалификационные нормативы и имеющих нейтральный статус. Помимо этих спортсменов у нас есть ещё 37 человек, которые выполнили нормативы, но ещё не получили допуск. В женском марафоне мы не можем включить всех в заявку, поэтому теоретически ещё 35 человек могут поехать на чемпионат мира. Надеемся, они получат допуски на международные старты до 16 сентября, когда завершится срок подачи заявок», – цитирует Борзаковского ТАСС.



Заявка на ЧМ-2019 на текущий момент



Прыжки в высоту: Мария Ласицкене, Илья Иванюк

Прыжки с шестом: Анжелика Сидорова, Ольга Муллина, Алёна Лутковская

Прыжки в длину: Дарья Клишина, Елена Соколова

Тройной прыжок: Алексей Фёдоров

Толкание ядра: Максим Афонин, Александр Лесной

Метание молота: Денис Лукьянов, Евгений Коротовский, Елизавета Царева, София Палкина

Десятиборье: Илья Шкуренев

Ходьба (20 км): Яна Смердова, Василий Мизинов

Марафон: Фёдор Шутов

400 м: Полина Миллер

400 м с/б: Вера Рудакова, Валерия Андреева

110 м с/б: Сергей Шубенков.