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22 российских спортсмена войдут в заявку на чемпионат мира по лёгкой атлетике

22 российских спортсмена войдут в заявку на чемпионат мира по лёгкой атлетике
Другие / Лёгкая атлетика 0

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал, как будет формироваться состав команды на чемпионат мира. Соревнования пройдут с 27 сентября по 6 октября в Дохе.

«Сейчас на чемпионат мира будет заявлено 22 человека, выполнивших квалификационные нормативы и имеющих нейтральный статус. Помимо этих спортсменов у нас есть ещё 37 человек, которые выполнили нормативы, но ещё не получили допуск. В женском марафоне мы не можем включить всех в заявку, поэтому теоретически ещё 35 человек могут поехать на чемпионат мира. Надеемся, они получат допуски на международные старты до 16 сентября, когда завершится срок подачи заявок», – цитирует Борзаковского ТАСС.

Заявка на ЧМ-2019 на текущий момент

Прыжки в высоту: Мария Ласицкене, Илья Иванюк
Прыжки с шестом: Анжелика Сидорова, Ольга Муллина, Алёна Лутковская
Прыжки в длину: Дарья Клишина, Елена Соколова
Тройной прыжок: Алексей Фёдоров
Толкание ядра: Максим Афонин, Александр Лесной
Метание молота: Денис Лукьянов, Евгений Коротовский, Елизавета Царева, София Палкина
Десятиборье: Илья Шкуренев
Ходьба (20 км): Яна Смердова, Василий Мизинов
Марафон: Фёдор Шутов
400 м: Полина Миллер
400 м с/б: Вера Рудакова, Валерия Андреева
110 м с/б: Сергей Шубенков.

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