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Сборная России завоевала серебро в классическом луке в миксте в финале КМ

Сборная России завоевала серебро в классическом луке в миксте в финале КМ
Другие / Прочие виды спорта 0

Россияне Елена Осипова и Эрдэм Ирдынеев стали вторыми в соревнованиях среди смешанных команд в классическом луке в финале Кубка мира. Соревнования проходят в Москве.

В финальной встрече Осипова и Ирдынеев проиграли Южной Кореи со счётом 0:6.

Соревнования в российской столице проходят с 6 по 7 сентября. В турнире принимают участие сильнейшие лучники мира, в том числе и российские спортсмены. Медали финала Кубка мира мужчины и женщины разыграют в соревнованиях по классическому и блочному луку в индивидуальном, командном первенствах, а также в миксте.

Такое крупное соревнование по стрельбе из лука в России проходит впервые после Олимпийских игр 1980 года.

Ранее стало известно, что Россия может принять чемпионат Европы по стрельбе из лука.

Князева и Крылов завоевали серебро в стрельбе из блочного лука в финале КМ
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