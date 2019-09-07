Вера в Медведеву и уверенный прокат Загитовой. Яркие фото выступления сборной

7 сентября в Москве на льду Малой спортивной арены «Лужники» сборная России по фигурному катанию представила короткие программы на контрольных прокатах.

В контрольных прокатах среди женщин принимали участие: Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Станислава Константинова, Алёна Косторная и Александра Трусова.



Короткую программу Медведевой поставил Илья Авербух на музыку Exogenesis: Symphony Part 3 (Redemption) в исполнении Muse. Евгения допустила одну ошибку, упав со второго прыжка в каскаде флип-тулуп.

Короткую программу Алине поставил Даниил Глейхенгауз на песню израильской певицы Ясмин Леви «Me Voy». Загитова чисто исполнила все прыжки, включая каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Лучшие кадры с контрольных прокатов сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.