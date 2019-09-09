Международный союз пятиборья назвал сборную России лучшей командой года

Международный союз современного пятиборья назвал сборную России лучшей командой 2019 года, сообщает пресс-служба организации. При этом на завершившемся чемпионате мира в Будапеште россияне не выиграли ни одной золотой медали.

Российские пятиборцы на чемпионате мира завоевали бронзовую медаль в мужской эстафете. В личных турнирах российские пятиборцы не сумели попасть в первую десятку. В женской и смешанной эстафетах россияне финишировали седьмыми.

Лучшей спортсменкой организация признала француженку Элоди Клувель. Лучшим спортсменом стал олимпийский чемпион британец Джозеф Чунг. Лучшим тренером был назван наставник сборной Великобритании чешский специалист Ян Барту.

Чемпионат мира 2020 года будет проходить в Сямыне (Китай).