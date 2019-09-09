Беларусь может принять чемпионат Европы по лёгкой атлетике в 2024 году

Президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕЛА) Свен Арне Хансен отметил, что Беларусь претендует на проведение чемпионата Европы по лёгкой атлетике в 2024 году.
«Беларусь находится в числе тех стран, которые претендуют на проведение чемпионата Европы. Мы обязательно вернёмся. В перспективе нас ждёт очень интересная новость.
Мы с нетерпением ожидаем начала легкоатлетического матча Европа — США. Три с половиной года назад мы обсуждали с Александром Лукашенко идею проведения подобного матча, и он сразу же сказал «да». И вот сегодня мы здесь.
В том, что касается спорта, я пытаюсь быть послом Беларуси. Это действительно фантастическая страна, чудесный город. К сожалению, о ней не так много знают в мире. Спорт — отличная возможность дать людям больше информации о вашей стране», — цитирует Хансена БелТА.
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