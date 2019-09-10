Российский атлет Шубенков: в Минске меня прохожие узнают чаще, чем в Москве

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков поделился впечатлениями от выступлений в матчевой встрече Европа – США, которая проходит в эти дни в Минске. Атлет рассказал, что в столице Беларуси его узнают даже чаще, чем в Москве.
«Меня здесь прохожие узнают. Не как дома в Барнауле, конечно, но куда чаще, чем в Москве. Очень приятно, когда люди тебя знают, когда люди болеют легкой атлетикой.
Знаете, где мои родные этапы Бриллиантовой лиги смотрят? Телеканал «Беларусь-5» в Интернете. Это сейчас наше всё.
Сегодня я рассчитывал пробежать получше, да и на разминке я чувствовал себя очень хорошо. У меня почти ничего не болело после трёх месяцев проблем. Эти золотые мгновения надо было как-то использовать. Ходом я был не так быстр.
Но всё равно я полон оптимизма, потому что прогресс есть и восстановление идет. Все это вдохновляет на подготовку к чемпионату мира, к которому я подойду во всеоружии и буду бороться", — приводит слова Шубенкова ТАСС.
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