Ласицкене не смогла одержать победу в соревнованиях впервые с января

Россиянка Мария Ласицкене заняла третье место в соревнованиях по прыжкам в высоту в матчевой встрече сборных Европы и США. Легкоатлетические соревнования проходят в Минске (Беларусь).

26-летняя спортсменка не сумела одержать победу впервые с 17 января, когда уступила на турнире в Челябинске россиянке Анне Чичеровой и показала второй результат.

Последний раз место ниже второго Ласицкене занимала 13 июля 2018 года на турнире в Марокко (бронзовая награда).

Ранее Мария стала первой в прыжках в высоту на финальном этапе «Бриллиантовой лиги». В нынешнем сезоне россиянка выиграла все шесть этапов турнира, в которых принимала участие.

Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.