Орсер отреагировал на неудачные прокаты Медведевой в Москве

Брайан Орсер, тренер фигуристки Евгении Медведевой, оценил выступление подопечной на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Безусловно, не лучшие её прокаты. Но в целом всё прошло хорошо, мы преодолели очень ответственную неделю. У Жени прекрасные программы, восхитительная хореография, она выполнила некоторые сложные элементы. Да, допустила пару ошибок, но это только начало сентября.

Я бы сказал, что Евгения сейчас в хороших кондициях. Если говорить о прыжках, скорости, могу честно дать позитивную обратную связь. Да, прибавлять ещё можно, и для себя я получил необходимую и важную информацию о готовности Жени, от чего мы будем отталкиваться дальше. Но даже при не лучшем прокате её катание выглядит хорошо.

Мудрая Тамара Москвина научила меня тому, что я теперь всегда говорю в начале сезона: первые соревнования можно сравнить с известной поговоркой про первый блин. Иногда и он получается неплохим, но обычно до идеала далеко. В этот момент ты понимаешь, сколько ещё нужно муки, сахара, соли, всё в таком духе. Эти прокаты сейчас для меня именно как первый блинчик.

Так вот, те ошибки, которые есть сейчас, можно исправить. Всё в порядке. Хорошо, что у нас есть возможность вот так их увидеть, в этом смысле наша миссия выполнена. Для федерации организация таких прокатов — разумный шаг, так как они требовательно ко всему подходят. Правда, мы могли заметить, что многие фигуристы допускали огрехи, в том числе весьма серьёзные. И к этому надо относиться с пониманием, ведь для большинства сейчас идёт очень ранний этап подготовки", — цитирует Орсера РИА «Новости».

Медведева является двукратным призёром Олимпийских игр 2018 года.

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