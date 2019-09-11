Шубенков: после травмы чувствовал себя как «Рено Логан» в базовой комплектации

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков рассказал о восстановлении после травмы колена, полученной на июньском этапе «Бриллиантовой лиги», который прошёл в Марокко. Тогда его во время забега толкнул ямаец Омар Маклеод.



«Обида на Маклеода, конечно, есть, хотя сейчас всё это дело подугасло. Прошла острая фаза. Но он лишний раз навёл меня на определённые мысли. Год назад ведь он меня руками тоже цеплял, и до этого в 2017-м что-то подобное было. Вроде и правда неспециально, но с какой-то уж очень завидной регулярностью. Я ведь даже пост в «Инстаграме» выложил на эту тему, и несколько коллег мне потом сказали: хорошо, что ты это написал, а то он правда достал.



Восстанавливался в Австрии. Процесс шёл тяжело. Вроде форму набираем, выкарабкиваемся. Но соревнования — это соревнования, вещь в себе. Если два месяца не соревноваться, нужно какое-то время, чтобы вработаться. В первый раз не очень получилось.



Первое время чувствовал себя как «Рено Логан» в минимальной комплектации на 1,4. Была мысль — может, дальше не надо? Нет, решил, что надо ещё попытаться. И, наверное, сделали правильно, помаленьку добавляю и разбегаюсь», — цитирует Шубенкова «Р-Спорт».

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