В РУСАДА отреагировали на обвинения со стороны украинского шахматиста

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала претензию украинского шахматиста Руслана Пономарёва к действиям агентства. Напомним, гроссмейстер пожаловался на его длительную проверку на допинг после первого матча на Кубке мира по шахматам в Ханты-Мансийске.
Пономарёв намекнул на предвзятость РУСАДА и на то, что двухчасовая проверка могла стать причиной его раннего вылета с турнира — в первом туре он проиграл россиянину Андрею Есипенко.
«Заявление украинского шахматиста выглядит странно, во-первых, ВАДА никогда само не проводит тестирование, далее — время прохождения тестирования зависит от особенностей организма спортсмена и его мочевыделительной системы. Мы никак не можем ускорить процесс. Что касается работы РУСАДА, то Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала наше агентство по той причине, что турнир проходит в России. Это контрактное тестирование.
С полной ответственностью заявляю, что Пономарёв был протестирован по случайной выборке, которая производилась в присутствии делегата от ФИДЕ. Вся процедура выполнена строго в соответствии с международным стандартом по тестированию и расследованиям ВАДА», — цитирует Пахноцкую ТАСС.
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