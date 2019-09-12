Российский легкоатлет Ильин дисквалифицирован на 4 года за допинг

Российский легкоатлет Олег Ильин, специализирующийся на беге на средние и длинные дистанции, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).



В допинг-пробе Ильина найдено запрещённое вещество. Срок дисквалификации 30-летнего спортсмена отсчитывается с 25 июля 2019 года. Все результаты спортсмена, продемонстрированные с этого момента, будут аннулированы.



На минувшей неделе российский ходок Сергей Бакулин был дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на восемь лет за применение допинга. Вчера, 11 сентябя, стало известно о четырёхлетней дисквалификации велогонщика Ивана Селедкова.