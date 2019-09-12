ФИДЕ: допинг-тест украинца Пономарёва длился 2 часа по психологическим причинам

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) прокомментировала длительную процедуру прохождения допинг-теста украинским гроссмейстером Русланом Пономарёвым во время Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске.

«Причины, по которым процедура допинг-теста Пономарёва заняла два часа, являются чисто психологическими. Ни одной минуты задержки не произошло по вине супервайзеров или организаторов. Доктор Марапе лично присутствовал на процедуре и ответил на все вопросы Руслана, в том числе о процессе выбора спортсменов для допинг-контроля», — говорится в заявлении ФИДЕ, опубликованном в «Твиттере».



По словам украинца, ему не дали отдохнуть между первой и второй партиями с россиянином Андреем Есипенко. Он провёл два часа на допинг-контроле, после чего проиграл и завершил выступление на соревнованиях. Кроме того, он был удивлён, что процедуру проводили офицеры РУСАДА, а не ВАДА.