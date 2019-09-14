Белорусский волейболист: нам удалось украсть у России один сет

Капитан сборной Беларуси Сергей Бусел прокомментировал поражение в матче с командой России на чемпионате Европы по волейболу со счётом 1:3 (25:23, 17:25, 22:25, 10:25).
«Сборная России очень сильна, но нам удалось украсть у них один сет. Они допустили много ошибок в первой партии. Мы стали лучше действовать на приёме, но, самое главное, эта встреча стала отличной тренировкой перед оставшимися матчами в группе.
Впереди у нас день отдыха, а затем мы сыграем с Финляндией и постараемся показать свой лучший волейбол", — приводит слова Бусела официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
На старте турнира подопечные Туомаса Саммельвуо нанесли поражение сборной Турции — 3:1. Чемпионат Европы 2019 года впервые проходит в четырёх странах: Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении.
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