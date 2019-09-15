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Чемпионка ОИ Казакова рассказала, почему Загитова не заканчивает карьеру

Чемпионка ОИ Казакова рассказала, почему Загитова не заканчивает карьеру
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка 1998 года в парном катании Оксана Казакова высказала мнение по поводу продолжения карьеры Алины Загитовой.

«Алина ещё молоденькая. Для спортсмена главное – найти мотивацию, чтобы остаться. Значит, у неё есть какая-то хорошая мотивация. Почему Артур Дмитриев не ушёл, когда выиграл первую олимпийскую медаль, и остался еще на две Олимпиады? Всё зависит от человека», – цитирует Казакову «Спорт день за днём».

Ранее стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ни разу не проверяло на допинг Загитову.

Напомним, 17-летняя Алина является первой россиянкой, которой удалось завоевать все возможные титулы в мировом фигурном катании. В октябре уроженка Ижевска начнёт новый сезон на коммерческих соревнованиях в Японии.

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