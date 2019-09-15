Чемпионка ОИ Казакова рассказала, почему Загитова не заканчивает карьеру

Олимпийская чемпионка 1998 года в парном катании Оксана Казакова высказала мнение по поводу продолжения карьеры Алины Загитовой.



«Алина ещё молоденькая. Для спортсмена главное – найти мотивацию, чтобы остаться. Значит, у неё есть какая-то хорошая мотивация. Почему Артур Дмитриев не ушёл, когда выиграл первую олимпийскую медаль, и остался еще на две Олимпиады? Всё зависит от человека», – цитирует Казакову «Спорт день за днём».



Ранее стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ни разу не проверяло на допинг Загитову.



Напомним, 17-летняя Алина является первой россиянкой, которой удалось завоевать все возможные титулы в мировом фигурном катании. В октябре уроженка Ижевска начнёт новый сезон на коммерческих соревнованиях в Японии.