Российские волейболистки потерпели первое поражение на Кубке мира в Японии

Женская сборная России по волейболу в матче третьего тура Кубка мира в Японии проиграла команде Китая со счётом 0:3 (22:25, 16:25, 18:25). Для подопечных Серджо Бузато это первое поражение в турнире. Ранее россиянки победили команды Камеруна (3:0) и Японии (3:2).

Китаянки одержали третью победу кряду. Олимпийские чемпионки 2016 года на нынешнем Кубке мира пока не проиграли ни одного сета.

В среду, 18 сентября, российские волейболистки сыграют с командой Южной Кореи, а китаянки встретятся с доминиканками.

В Кубке мира также принимают участие сборные Сербии, Нидерландов, Бразилии, Аргентины, США и Кении. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 29 сентября. В 2015 году победителем Кубка мира стала сборная Китая.