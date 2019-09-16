Борец Емелин завоевал для России третью лицензию на Олимпиаду-2020

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан), определились полуфиналисты турнира в категориях до 60, 77 и 130 кг.



По итогам соревнований Россия усилиями Сергея Емелина добыла ещё одну лицензию на Олимпиаду 2020 года в Токио (Япония). 24-летний борец вышел в полуфинал соревнований в категории до 67 кг.



Роман Власов (до 77 кг) принесёт стране олимпийскую лицензию в том случае, если его обидчик по 1/8 финала Асхат Дилмухамедов из Казахстана выйдет в финал, а Власов пройдёт утешительный турнир и попадёт в «малый финал». В весовой категории до 130 кг в аналогичную ситуацию попал Сергей Семёнов.



Напомним, вчера первые две лицензии для России на участие в Олимпиаде завоевали Артём Сурков и Муса Евлоев.